Luxair pede fim do uso obrigatório de máscara nos aviões

Simon Laurent MARTIN A Luxair espera seguir as pegadas de outras companhias aéreas que fizeram do uso de máscaras em aviões uma coisa do passado.

Nos últimos meses, o regresso a uma certa normalidade foi sentido em muitos países europeus, incluindo o Luxemburgo. No entanto, entre as poucas restrições sanitárias ainda em vigor, continua a ser obrigatório o uso de máscara para viajar, inclusive nos aviões. Esta é considerada uma medida restritiva para os passageiros, especialmente nos voos de longo curso.

E também para a Luxair. Contactada pela edição francesa do Luxemburger Wort, a companhia defende o fim do uso obrigatório da máscara nos aviões, considerando que o regime CovidCheck (que ainda vigora na aviação) já é suficiente. "Na esperança de um regresso gradual à normalidade, a Luxair deseja levantar o uso obrigatório de máscaras a bordo dos seus aviões para os seus passageiros, que já estão sujeitos ao regime CovidCheck", recorda a companhia ao Wort.

Segundo a empresa, as pessoas estão mais ansiosas do que nunca para viajar depois de terem sido retidas por mais de dois longos anos, apesar de um clima geopolítico incerto. "Apesar de uma situação tensa do lado da companhia aérea e dos voos de negócios e de ligação, a LuxairTours, o operador turístico da empresa, está a verificar um aumento das reservas de viagens em abril e para a época de verão. O ano 2022 parece encorajador para a companhia aérea e demonstra o profundo desejo dos clientes de escapar e viajar pelo mundo", refere ainda.



Quanto tempo é que os passageiros terão de suportar o uso de máscaras no ar? As opiniões divergem sobre esta questão. Em fevereiro passado, especialistas disseram ao Times que esta obrigação seria uma das últimas medidas a ser levantada, e que os passageiros poderiam ter de a suportar durante vários anos. Ao mesmo tempo, várias empresas de aviação britânicas já não exigem o uso de máscara.

Podemos esperar uma decisão semelhante do lado do Grão-Ducado? Este é o desejo da Luxair, já que considera que as máscaras são fonte de "frustração" entre os passageiros. "Desde o início da pandemia da covid-19, a Luxair sempre defendeu a flexibilização das pesadas medidas e restrições aplicadas ao transporte aéreo, que considera serem um travão ao desejo dos viajantes de escapar e de criar uma certa 'frustração' entre os clientes", explica a empresa.

"Filtragem do ar da cabine é 99,99% eficiente", diz empresa

Além disso, a Luxair tem em prática uma política rigorosa de filtragem do ar, que pemite limitar os riscos de contaminação por vírus. "A fim de garantir a segurança dos passageiros e do seu pessoal, a companhia filtra o ar a bordo de todas as suas aeronaves. Além disso, o ar dentro de todos os aviões Luxair é mais limpo do que o ar exterior, uma vez que é continuamente misturado com uma grande quantidade de ar fresco exterior, representando mais de 60% do ar na cabine", refere ainda.



E acrescenta: "Como a filtragem do ar da cabine é 99,99% eficiente e renovada em média a cada três minutos, a maioria dos poluentes, tais como poeira, alergénios, organismos bacterianos ou virais, como a covid-19, são consequentemente eliminados". Uma medida específica que permite à empresa "limitar consideravelmente os riscos de contaminação", considera.

