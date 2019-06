A TAP está bem mais abaixo na lista, no 61° lugar.

Luxair no ‘Top 10’ das melhores companhias aéreas

A Luxair está entre as melhores companhias aéreas do mundo. De acordo com o recente ranking Airhelp 2019, a transportadora luxemburguesa está em oitavo lugar, com 7.90 pontos em 10.

A melhor companhia é a Qatar Airways, com 8.23 pontos, seguida pela American Airlines (8.07) e pela mexicana Aeromexico (8.07), estas duas com a mesma pontuação.

Fonte: Airhelp

O ranking avalia a pontualidade, a qualidade do serviço prestado e o tratamento dado aos clientes durante os processos de reclamações.

Ainda à frente da Luxair estão a SAS Scandinavian Airlines, a australiana Qantas, LATAM Airlines (Chile e Brasil) e a canadiana WestJet.

A fechar o ‘Top 10’ estão ainda a Austrian Airlines e a Emirates.

A transportadora portuguesa TAP ocupa o lugar 61 do ranking (6.04).