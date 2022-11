Tornada possível por uma decisão da União Europeia, a instalação de 5G nos aviões não acontecerá imediatamente na companhia aérea luxemburguesa.

Luxair não vai ter 5G nos aviões (por enquanto)

Laura BANNIER Tornada possível por uma decisão da União Europeia, a instalação de 5G nos aviões não acontecerá imediatamente na companhia aérea luxemburguesa.

Para aqueles que estão habituados a viajar de avião, este é um procedimento automático. Depois de ter encontrado o lugar, arrumado a bagagem e apertado o cinto de segurança, o telemóvel deve ser mudado para o modo avião antes da descolagem e assim deve permanecer durante todo o voo. Um hábito que em breve será uma coisa do passado, pelo menos para os passageiros da UE.

A decisão, tomada na passada sexta-feira, deverá deixar os passageiros felizes: a Comissão Europeia decidiu permitir às companhias aéreas oferecer 5G, mas também as gerações anteriores de redes telefónicas a bordo dos aviões. Este desenvolvimento tornará possível fazer uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou consultar a Internet no ar da mesma forma que na Terra.

"O céu já não é o limite quando se trata das possibilidades oferecidas pela conectividade de alta velocidade e alta capacidade", saudou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton. O membro da Comissão vê esta decisão como uma melhoria nos serviços para os consumidores, mas também como uma oportunidade de maior crescimento para as empresas europeias.

Decisão só depois da renovação da frota

A decisão já foi tomada. Mas, em termos concretos, quando será possível embarcar num voo sem ter de se preocupar em ter de ativar o famoso modo de avião? Por enquanto ainda não. Pelo menos nos aviões da Luxair.

A companhia aérea luxemburguesa revela que "não planeia atualmente instalar 4G e 5G a bordo dos seus aviões". A razão desta decisão é que a Luxair pretende "abordar esta questão no contexto da renovação progressiva da sua frota". Embora a compra de novos aviões esteja planeada, não terá lugar imediatamente.

De facto, as equipas da Luxair estão atualmente a concentrar-se no "desenvolvimento e futuro da companhia aérea", explicou a empresa, recordando que a conclusão do novo hangar de manutenção está prevista para 2023. "Para tal, está previsto que a Luxair adquira novos modelos de aviões", continua a companhia aérea.

Só depois de concluída a renovação da frota é que a empresa "estudará, oportunamente, a questão da instalação de 4G e 5G a bordo dos aviões", anunciou a Luxair. Embora a empresa não dê qualquer indicação do calendário potencial para esta pequena revolução a bordo dos aviões, insiste no critério que irá orientar esta decisão: "O objetivo de oferecer a melhor qualidade de serviço aos passageiros".

Tecnicamente, o 5G será disponibilizado a bordo dos aviões através da instalação de um equipamento especial chamado picocell. Esta pequena caixa ligará os telemóveis dos passageiros, as antenas no solo e a rede de satélites para permitir SMS e chamadas. Cabe então a cada companhia aérea que oferece este serviço decidir se o torna gratuito ou pago.

A Comissão Europeia também se pronunciou sobre uma segunda decisão, relativa ao tráfego rodoviário. Os passageiros dos autocarros também poderão beneficiar de uma melhor conectividade, desta vez graças à rede Wi-Fi e à disponibilidade da banda de 5GHz, que já é utilizada pela maioria dos telemóveis no mercado.

Isto irá melhorar os serviços baseados na localização e a condução autónoma, entre outras coisas. Os estados membros da UE têm até 30 de junho de 2023 para disponibilizar estas bandas de frequência.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e traduzido para o Contacto por Tiago Rodrigues)

