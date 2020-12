Tanto a Holanda como a Bélgica anunciaram o encerramento das fronteiras aéreas com o Reino Unido na sequência do anúncio da descoberta de uma nova estirpe do vírus.

Luxair manterá voos para Londres "durante o máximo de tempo que puder"

Para já, as ligações aéreas entre o Luxemburgo e Londres mantêm-se de uma a duas vezes por dia.



"Voaremos enquanto pudermos", afirmou Gilles Feith, CEO da Luxair, numa entrevista com a RTL este domingo.



De acordo com o administrador da companha, de momento, não estão previstas quaisquer alterações. A situação no Luxemburgo é diferente, uma vez que são oferecidos testes PCR gratuitos a todos os passageiros que chegam ao aeroporto, considera.

Por sua vez, a Alemanha está "seriamente" a considerar suspender os voos do Reino Unido e da África do Sul depois de esta estirpe ter sido descoberta nesses países, disse uma fonte governamental à AFP no domingo.

"As restrições ao tráfego aéreo da Grã-Bretanha e da África do Sul são uma opção séria" atualmente a ser considerada por Berlim, disse esta fonte próxima do Ministério da Saúde à AFP.

Se esta opção se concretizar, Berlim seguiria o exemplo dos Países Baixos e da Bélgica que suspenderam todos os voos. Bruxelas pondera ainda fazer o mesmo com as ligações terrestres.

