Luxair e Bionext lançam campanha de testes PCR

Com a aproximação da quadra natalícia, ambas as empresas lançaram um plano de testes para que os viajantes cheguem com a devida segurança ao destino.

Com o agravamento da pandemia nesta segunda vaga, as fronteiras aéreas e terrestres continuam abertas em contradição com as medidas tomadas logo no primeiro confinamento. Para já, a decisão continua a ser permitir o trânsito dos cidadãos, apesar das novas regras.

Até à imunidade de grupo, países como Espanha, Itália e Dinamarca estão a exigir testes PCR para permitir a entrada dos visitantes no país. Conscientes do panorama, a Bionext Lab e a Luxair estão a fornecer aos passageiros um programa para a realização das provas. "A Luxair quer permitir que os seus clientes possam voltar a juntar-se às suas famílias e entes queridos nas melhores condições possíveis durante as férias de Natal", explica a empresa num comunicado de imprensa, enviado às redações na passada sexta-feira.

Assim, se já tiver um voo com destino a Espanha, Itália ou Dinamarca, entre 18 de dezembro e 6 de janeiro de 2021, o processo deverá ser praticamente automático. Receberá uma mensagem, direcionando-o para um website onde poderá fazer a marcação. Uma vez preenchido o formulário - um por pessoa, criança e bebé incluídos - a Bionext assumirá o controlo do procedimento.

Como explica o Paperjam, o laboratório enviará um voucher por e-mail no prazo de 72 horas com um dia marcado no website da Bionext. O laboratório sugere que tenha em conta a hora de chegada do seu voo, a fim de respeitar o período de validade do seu teste.

A inscrição deve ser feita pelo menos cinco dias úteis antes da data de partida e estará sujeita à disponibilidade. No local, é imperativo apresentar o voucher Bionext, o documento de identidade indicado no preenchimento do formulário e um cartão de pagamento. O teste não é gratuito. Custará 58,49 euros por pessoa.

