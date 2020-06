A companhia aérea luxemburguesa não pretende deixar voos em terra, apesar do recuo no desconfinamento da capital portuguesa.

Luxair continua a voar para Lisboa

A companhia aérea luxemburguesa não pretende deixar voos em terra, apesar do recuo no desconfinamento da capital portuguesa.

Apesar da aplicação de confinamentos locais e do reforço das medidas de segurança em várias cidades europeias face ao aparecimento de novos surtos de covid-19, a Luxair pretende manter todas as ligações aéreas.

À sombra de uma eventual segunda vaga de contágios pelo novo coronavírus, a administração da companhia aérea luxemburguesa reuniu-se esta quarta-feira, dia 24, precisamente para discutir o assunto. Atenta aos avanços e recuos da pandemia, a Luxair decidiu, no entanto, continuar a voar para Lisboa. Os voos em promoção "para" e "da" capital portuguesa continuam, de resto, em grande destaque na página oficial da transportadora que se viu obrigada a ficar em terra praticamente dois meses.

Se, face às novas medidas de segurança impostas em Lisboa, está a pensar adiar ou desmarcar a sua reserva, a Luxair não prevê reembolsar a viagem integralmente. De qualquer forma, a companhia promete "adaptar-se" às medidas de segurança impostas pelos países.

Segundo o Paperjam, a administração da transportadora também discutiu a hipótese de cancelar as ligações com a Alemanha que esta segunda-feira decretou um novo confinamento nas cidades de Gütersloh e Warendorf no Estado da Renânia do Norte-Vestefália, na sequência de um surto que fez mais de 1.500 infetados só entre os trabalhadores de um matadouro.

A decisão foi manter as ligações com Hamburgo, Munique, Berlin e Saarbrucken. Embora nenhuma destas cidades esteja situada no Estado que continua a multiplicar o número de infetados no país, a Luxair prometeu continuar atenta à evolução da pandemia, da qual faz depender qualquer hipótese de cancelamento ou adiamento das ligações aéreas.





