Luxair começa a voar a 1 de junho

Ana Patrícia CARDOSO A companhia aérea luxemburguesa anunciou que os seus voos serão retomados já no próximo mês.

Aos poucos, as companhias aéreas começam a retomar a atividade. Desta vez, a Luxair anunciou que pretende tirar a frota de terra já a partir de junho.

Em comunicado, a companhia aérea do Luxemburgo ainda garante que está a trabalhar "em cooperação direta com as autoridades oficiais de cada um dos nossos destinos".

Para os voos da LuxairTours, será necessário esperar até 13 de junho para retomar as operações. A companhia aérea aproveitou a oportunidade para revelar uma política de mudança gratuita de reservas para os voos marcados desde 13 de março de 2020.

"Para todas as novas reservas efectuadas entre 13 de março e 31 de maio de 2020 e para as datas de partida nos próximos 365 dias, poderá alterar as suas datas de voo sem qualquer taxa de alteração", lê-se no site.

A empresa não adiantou se vai impor medidas sanitárias a bordo das suas aeronaves mas disse que as aeronaves são desinfectadas todas as noites.

