Questionada sobre o estado das reservas de viagens para as férias de Natal, a empresa indica apenas que, “a curto prazo, os clientes têm tendência a marcar viagens para destinos onde as restrições sanitárias são mais suaves, como as Canárias, Portugal e Estocolmo”.

Luxair com menos 40% de voos do que no Natal de 2019

Diana ALVES Questionada sobre o estado das reservas de viagens para as férias de Natal, a empresa indica apenas que, “a curto prazo, os clientes têm tendência a marcar viagens para destinos onde as restrições sanitárias são mais suaves, como as Canárias, Portugal e Estocolmo”.

Apesar da pandemia, a Luxair continua a voar, sobretudo para os países de origem das principais comunidades estrangeiras radicadas no Grão-Ducado. Mesmo assim, a redução dos voos para estas férias de Natal ronda os 40%.

Contactada pela Rádio Latina, a companhia aérea nacional revelou que, neste período de Natal, está a operar 60% dos voos que costuma assegurar nesta altura do ano.

Questionada sobre o estado das reservas de viagens para as férias de Natal, a empresa indica apenas que, “a curto prazo, os clientes têm tendência a marcar viagens para destinos onde as restrições sanitárias são mais suaves, como as Canárias, Portugal e Estocolmo”.

Para garantir uma oferta adequada à procura do mercado, a Luxair adianta ter “aumentado recentemente as capacidades para destinos como Berlim, Milão, Veneza, Estocolmo, Londres, Málaga, Canárias e Portugal”.

A Luxair garante também que, “se houver um aumento da procura em relação um destino em particular, a companhia área “fará de tudo para responder o mais rapidamente possível a essa procura, propondo horários de voos pertinentes”.

Tendo em conta que uma grande parte dos residentes luxemburgueses é oriunda de outros países, a transportadora diz que é importante que estas pessoas possam juntar-se à família nesta fase de fim de ano, acrescentando que “o Natal é um momento de partilha” e que “o convívio é primordial após um ano como 2020”.

A companhia aérea nacional aproveita para lembrar que os aviões da Luxair obedecem a uma série de critérios de segurança e higiene, frisando que “o avião continua a ser um dos meios de transporte mais seguros”.

O transporte aéreo de passageiros continua a ser um dos setores mais afetados pela crise pandémica.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.