Luxair com 1 milhão de passageiros a menos do que em 2019

Para 2021, o grupo Luxair prevê que o setor continue a ser afetado pela crise da covid-19.

A Luxair transportou em 2020 dois terços dos passageiros quando comparado com 2019. Feitas as contas, foram menos um milhão de passageiros, devido à crise pandémica que afetou fortemente as viagens do setor da aviação.

Segundo a Luxair, o segundo semestre do ano passado foi aquele que registou a maior queda.

Já em dezembro, embora a procura tenha permanecido fraca, a operadora de viagens de turismo LuxairTours registou um aumento nas reservas de última hora durante o Natal, até mesmo superior a igual período de 2019. No entanto, já no início deste ano, registou um recuo nas reservas de 63% face a 2019.Ainda relacionado com a perda de passageiros em 2020, o serviço de catering da Luxair teve uma queda de 65% no número de refeições preparadas para a Luxair e de 8% para outras companhias.

Por sua vez, e em contraciclo, a LuxairCARGO teve um aumento de 6% no volume de carga movimentada, com um recorde de atividade em novembro (96.524 toneladas).

