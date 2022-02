Luxair cancela seis voos para Alemanha e Reino Unido devido ao mau tempo

Luxemburgo em alerta vermelho. "Se possível, fique em casa", pede o Governo

A ministra do Interior, Taina Bofferding, reuniu a unidade de crise para as intempéries, que redobra o aviso para os cuidados a ter, havendo também alertas em vários canais oficiais como a app "Gouvalert". As autoridades pedem às pessoas que se mantenham em casa durante a tarde.