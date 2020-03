Caso as ligações com Portugal sejam suspensas a companhia aérea assegura voos de repatriamento dos habitantes do Luxemburgo que estejam em Portugal.

Luxair assegura repatriamento de Portugal caso os voos sejam suspensos

A totalidade das ligações aéreas entre Portugal e o Luxemburgo ainda não foram suspensas. Para já estão canceladas as ligações com Faro e Madeira por causa da expansão do coronavírus.

Caso os restantes destinos, como Lisboa e Porto, sejam canceladas, os habitantes do Luxemburgo que estejam em Portugal terão oportunidade para regressar. Uma fonte da companhias aérea Luxair garantiu ao Contacto que "nos casos em que os voos são suspensos, a companhia aérea assegura voos de repatriamento" para os habitantes do Luxemburgo que estejam nesses destinos.

Até amanhã de manhã deverá ser anunciado uma nova lista de ligações aéreas que serão canceladas. Serão organizados voos especiais para levar todos os passageiros da Luxair Tours para casa entre 16 e 21 de Março o mais tardar (nomeadamente da Tunísia, Marrocos, Madeira, Málaga, Egipto, Ras Al Khaimah, Faro, Ilhas Baleares e Ilhas Canárias).

Para já esta é a lista de voos suspensos:

- Milão, Roma, Florença e Veneza até 3 de Abril de 2020

- Todos os outros destinos italianos até 30 de Abril de 2020

- Copenhaga até 31 de Março de 2020.

- Todos os destinos espanhóis (incluindo Barcelona, Madrid, Ilhas Baleares e Canárias) até 31 de Março de 2020.

- Praga até 3 de Maio de 2020



- Madeira (Funchal) até 31 de Março de 2020.

- Tunísia até 31 de Março de 2020

- Marrocos até 31 de Março de 2020

- Grécia até 30 de Abril de 2020

- Turquia até 17 de Abril de 2020

- Malta até 30 de Abril de 2020

- Egipto até 31 de Março de 2020

- Faro até 31 de Março de 2020.

- Ras Al Khaimah até 31 de Março de 2020.

- Cabo Verde até 31 de Março de 2020.

- Nantes até 30 de Abril de 2020

Todos os destinos não incluídos na lista acima de voos e destinos suspensos continuarão a ser operados, mas podem ser afectados por frequências reduzidas ou cancelamentos de curto prazo.



Todos os clientes que tenham voos suspensos serão contactos por SMS com as indicações de reagendamento da viagem.

Para mais informações pode consultar o site www.luxair.lu.