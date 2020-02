O país está a funcionar a meio gás. A tempestade já levou a mais de 200 intervenções por parte dos serviços de emergência.

Luxemburgo 2 min.

Luxair anula voos devido à tempestade

Manuela PEREIRA O país está a funcionar a meio gás. A tempestade já levou a mais de 200 intervenções por parte dos serviços de emergência.

Voos anulados, circulação ferroviária interrompida, estradas cortadas ao trânsito, alunos sem aulas, jogos de futsal adiados: a tempestade Ciara atingiu ontem o Luxemburgo (noroeste da Europa – França, Alemanha, Reino Unido) fazendo recear danos, inundações e cortes de eletricidade.

O Luxemburgo está em alerta vermelho há seis horas, que só termina às 9 da manhã. A partir dessa hora, o alerta mantém-se, mas baixa de nível: para laranja. Aviso que é mantido até às 11 da noite desta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, aponta para ventos, com rajadas superiores a 120 km por hora.

O Governo ativou ontem o plano intempéries. A célula de gestão de crise coordena todos os serviços de emergência.

O último balanço desta célula de crise, feito às 5 da manhã, dá conta de mais de 200 intervenções dos serviços de emergência. Os bombeiros foram chamados mais de uma centena de ocorrências. A Administração das Pontes e Estradas realizou 123 intervenções, havendo uma dezena de estradas cortadas ao trânsito, devido, sobretudo, a queda de árvores.

As estradas cortadas ao trânsito:

CR154 Alzingen – Syren

CR189 Goeblange – Simmerschmelz

CR101 Kopstal – Schoenfels

N8 Saeul – Kräizerbruch

CR176/177 Lausauvage – Hussigny

CR176 Differdange – Roudenhaff

CR118 Consdorf – Mëllerdall

CR121 Blumendall – Reulandermillen

N28 Hierheck – Grousbous

N23 Martelange

CR306 Vichten – Grousbous

CR101 Lintgen, route de Fischbach

CR122 Gonderange - Rodenbourg

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) informa que há perturbações na circulação rodoviária em cerca de 150 estradas. Há também registo de inundações na saída da A3 no sentido Cloche d'Or.

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e de Socorro (CGDIS) aconselha a população a ficar em casa, se possível. Caso contrário, evitar regiões arborizadas.

A Luxair informou esta manhã que todos os voos previstos para esta manhã estão anulados, até pelo menos às 10 da manhã. A LuxAirport, empresa que gere o aeroporto do Findel, indica por seu lado, que não voos no aeroporto nacional até às 8 e meia da manhã.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses suprimiram vários comboios na noite passada. Os CFL avisa para possíveis perturbações no decorrer desta segunda-feira.

Os alunos das escolas públicas, tanto do ensino fundamental como do secundário, estão dispensados das aulas nesta segunda-feira. As portas dos estabelecimentos escolares mantêm-se, contudo, abertas para os pais que não têm outra escolha que não seja essa: deixar os filhos na escola. Não haverá aulas mas essas crianças terão enquadramento escolar.

Hoje também há perturbações na distribuição de correio. O grupo POST adiou para amanhã, terça-feira, a distribuição de jornais e avisa que poderá haver atrasos na distribuição de correio, em geral.

A recolha do lixo, dos sacos Vallorlux, foi anulada hoje em Dudelange. Em Esch-sur-Alzette também não há recolha de lixo.

A jornada 13 da liga nacional de futsal também foi cancelada ontem, devido ao mau tempo. A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) irá revelar posteriormente a data da realização da ronda.

Esta tempestade atinge todo o noroeste da Europa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.