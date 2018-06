Cerca de 8.300 pessoas foram afetadas este fim de semana devido aos atrasos registados no aeroporto do Findel, no Luxemburgo, informou a Luxair.

Luxair: 8.300 pessoas afetadas com atrasos no Findel

Cerca de 8.300 pessoas foram afetadas este fim de semana devido aos atrasos registados no aeroporto do Findel, no Luxemburgo, informou a Luxair.

A companhia aérea luxemburguesa e a Luxair Tours revelaram em comunicado que este sábado e domingo, 92 voos sofreram atrasos e dois cancelados, afetando um total de 8.300 passageiros no aeroporto do Findel.



Os problemas começaram sábado devido a trabalhos no asfalto da pista, que obrigaram ao desvio de alguns voos para a vizinha Alemanha.

No domingo, a situação piorou devido à greve dos controladores de tráfego aéreo em França.

A Luxair reporta ainda que, devido ao mau tempo, um dos seus aviões foi atingido por um raio.

Já está segunda-feira, e também devido ao mau tempo, a Luxair informou os seus passageiros de que alguns voos podem “sofrer atrasos” devido às condições climatéricas adversas.





