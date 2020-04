O alerta é deixado dela Administração do Ambiente luxemburguesa que reuniu imagens de vários exemplos em que este material descartável, potencialmente infetado, é depositado na via pública.

Luvas e máscaras usadas são deixadas nas ruas

As máscaras e luvas de proteção são recomendáveis para a proteção contra a infeção covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

No entanto, o facto de serem descartáveis e de não deverem ser reutilizáveis está a provocar um problema de lixo nas ruas do Luxemburgo - e, nesse sentido, um perigo para a saúde pública. Depois de usado, alguns desses artigos são deixados no chão, em terrenos ou à beira de estradas.

O facto foi denunciado pela Administração do Ambiente na sua página de Facebook, esta quinta-feira.

Foto: Facebook da Administração do Ambiente





"As máscaras e luvas de protecção estão cada vez mais integradas na nossa vida diária durante as saídas, as compras... Mas não têm lugar na natureza!", começa por referir a mensagem que surge com várias fotografias que mostram esse material atirado para o chão, em diversos tipos de locais.

O organismo alerta que estes produtos, apesar de descartáveis, "não se degradam e há um risco de infecção para as pessoas que têm de limpar" as ruas.

Por isso, a Administração do Ambiente apela a que as pessoas depositem as máscaras e as luvas usadas num contentor público ou no contentor cinzento do lixo doméstico.

