Lusodescente desaparecido em Niederkorn já foi resgatado pelas autoridades

Bruno Pedrosa Tocha foi encontrado esta manhã em Esch-sur-Alzette.

As autoridades luxemburguesas suspenderam o alerta emitido esta manhã que dava conta do desaparecimento do lusodescendente Bruno Pedrosa Tocha.

Einstellung der Vermisstenmeldung



Ein Einsatzwagen des Rettungsdienstes wurde gegen 11.00 Uhr in Esch/Alzette auf den Mann aufmerksam.



Nachdem seine Identität überprüft wurde, verbrachte der Krankenwagen den Mann zurück ins CHEM.



Danke für die Unterstützung https://t.co/uo9gVXJdcf — Police Luxembourg (@PoliceLux) 6 November 2019

O homem de 4o anos tinha sido visto pela última vez esta terça-feira por volta das 16h, junto ao hospital CHEM em Niederkorn.

De acordo com o comunicado que a Polícia do Grão-ducado partilhou nas redes sociais, foi resgatado por uma ambulância por volta das 11h desta quarta-feira a 10 quilómetros de distância em Esch-sur-Alzette.

A carrinha de emergência médica transportou-o para o hospital de Niederkron.