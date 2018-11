Divulgada a repartição de ministérios por cada partido da coligação.

Lusodescendente Félix Braz vai ser vice-primeiro-ministro

Félix Braz (Déi Gréng) vai ser vice-primeiro-ministro no novo Governo, tendo em conta a lista de ministérios por cada partido revelada pelo Governo, conforme fora indicado na conferência de imprensa de ontem. Além disso, tendo em conta que o LSAP também terá um vice-primeiro-ministro, Étienne Schneider poderá manter o cargo.



A lista de cargos por partido é a seguinte:



DP



• Primeiro-ministro

• Ministro das Classes Médias

• Ministro das Comunicações e dos Media

• Ministro dos Cultos

• Ministro da Digitalização

• Ministro da Educação Nacional, da Infância e da Juventude

• Ministro do Ensino Superior e da Investigação

• Ministro da Família e da Integração

• Ministro das Finanças

• Ministro da Função Pública

• Ministro para a Grande Região

• Ministro da Reforma Administrativa

• Ministro das Relações com o Parlamento

• Ministro do Turismo

LSAP



• Vice-primeiro-ministro

• Ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus

• Ministro da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural

• Ministro da Cooperação e da Ação Humanitária

• Ministro da Economia

• Ministro da Igualdade entre as Mulheres e os Homens

• Ministro da Imigração e do Asilo

• Ministro do Interior

• Ministro da Proteção dos Consumidores

• Ministro da Saúde

• Ministro da Segurança Social

• Ministro dos Desportos

• Ministro do Trabalho, do Emprego e da Economia Social e Solidária

Déi Gréng



• Vice-primeiro-ministro

• Ministro do Ordenamento do Território

• Ministro da Cultura

• Ministro da Defesa

• Ministro da Energia

• Ministro do Ambiente, do Clima e do Desenvolvimento Durável

• Ministro da Justiça

• Ministro da Habitação



• Ministro da Mobilidade e das Obras Públicas

• Ministro da Segurança Interna



