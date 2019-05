Joaquim da Silva foi o único membro da arbitragem tutelada pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) a ser escolhido para o Campeonato da Europa de Futebol na categoria de sub-17 que se realiza na República da Irlanda, de 03 a 19 de Maio, onde está também a seleção portuguesa.

Lusodescendente é o único representante da arbitragem luxemburguesa no Europeu de sub-17

"Foi com grande satisfação que recebi esta nomeação para participar pela primeira vez num Europeu de sub-17, competição internacional de prestígio que enriquece o palmarés de todos os que nele participam", diz com um sorriso ao Contacto Joaquim da Silva, que é assistante FIFA desde 2014.

"Sinto-me orgulhoso por poder representar o Luxemburgo nesta prova, na República da Irlanda, onde vou atuar como fiscal de linha. Os responsáveis da arbitragem da FLF já me felicitaram pela nomeação e por ter passado nos testes físicos. Acredito que nas anteriores participações internacionais os meus desempenhos justificaram esta chamada que representa para mim um prémio pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver nos últimos anos", revela o contabilista de profissão.

Joaquim da Silva estreou-se no jogo desta sexta-feira entre a República Checa e a Bélgica que terminou empatado a uma bola e vai estar este sábado, a partir das 17h, no 'escaldante' Alemanha - Itália, um dos jogos mais aguardados da primeira fase da prova.

Sobre as suas ambições neste Europeu, o fiscal de linha de 29 anos confessa que pretende ir o mais longe possível: "Tenho treinado bem e efetuado uma preparação minuciosa. Espero que as coisas me corram bem e que possa continuar entre os escolhidos e consiga prolongar esta aventura o mais longe possível na competição", explica.

Joaquim da Silva iniciou-se na arbitragem aos 16 anos "por influência de um amigo". Foi gostando e hoje é um dos mais conceituados árbitros do país, atuando também em competições internacionais por ser assitente FIFA.

Diz que acompanha, sempre que pode, jogos de vários campeonatos europeus porque estima que "é com os melhores que se aprende". Lamenta que a competitividade não seja maior nos campeonatos grão-ducais e também o limitado número de árbitros.



