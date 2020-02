O português trocou Paços de Brandão, no concelho de Santa Maria da Feira, por Luxemburgo há 26 anos e tornou-se agora no primeiro vereador luso de Differdange.

Luso-luxemburguês Paulo Aguiar toma posse como vereador em Differdange

Henrique DE BURGO

Paulo Aguiar, conselheiro comunal de Differdange, tomou hoje posse como vereador daquela autarquia do sul do país. A cerimónia teve lugar no Ministério do Interior, na presença da ministra da tutela, Taina Bofferding.

Paulo Aguiar é o primeiro luso-luxemburguês a assumir o cargo de vereador em Differdange e em declarações à Rádio Latina, disse que sente um orgulho e uma responsabilidade acrescida.

O novo vereador, do partido os Verdes, substitui Georges Liesch, que deixou o cargo por razões pessoais, e vai ficar responsável por cinco pelouros: Integração, Igualdade de Oportunidades, Desporto, Informática e Juventude.

A integração dos estrangeiros, que são a maioria da população de Differdange, é um dos objetivos de Paulo Aguiar para este mandato, explica o novo vereador.

Paulo Aguiar, 42 anos, é o novo vereador de Differdange, uma comuna com forte presença portuguesa. Natural de Paços de Brandão e residente há 26 anos no Luxemburgo, Paulo Aguiar foi nos últimos anos conselheiro comunal e também presidente da Comissão Consultiva de Integração de Differdange.

