Medida está relacionada com a gratuitidade dos transportes públicos que entra em vigor a partir de 1 de março deste ano.

Lugares de estacionamento vão aumentar no Luxemburgo e junto às fronteiras

O Grão-Ducado prevê um aumento considerável de lugares nos vários parques de estacionamento de norte a sul do país, para fazer face à gratuitidade dos transportes públicos, que entra a vigor a 1 de março deste ano. Ao mesmo tempo, algumas localidades em França e na Bélgica, nas imediações das fronteiras com o Luxemburgo, preparam-se para aumentar o número de lugares nos parques de estacionamento até ao final deste ano. Ainda de acordo com a edição francesa do Luxemburger Wort, nalguns casos está mesmo prevista a construção de novas unidades num futuro próximo.

As estações de comboio do Grão-Ducado anunciaram recentemente mais vagas de estacionamento para automóveis ligeiros. O anúncio foi feito pelos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), de forma a minorizar os atrasos que se vão sentir na circulação de algumas rotas com o arranque das obras de manutenção e expansão.

Em Ettelbruck, os condutores vão ter mais 430 lugares de estacionamento disponíveis. A partir de 2022/2023 os CFL prevêm que a estação do norte passe a ser uma das mais movimentadas do país com a expansão da estação de autocarros que vai possibilitar um intercâmbio entre os dois transportes.

Na mesma linha 10, que passa por Ettelbruck e Mersch, a construção do novo P&R com mais 400 lugares deverá estar concluída em 2023. Os CFL vão modernizar a estação devido às crescentes exigências de mobilidade. A sul, Rodange também vai ter mais vagas para os condutores, cerca de 1.600 a partir de 2022.

França e Bélgica com mais lugares junto das cidades fronteiriças

Os responsáveis da autarquia de Thionville, em França, anunciaram recentemente a construção de um novo parque de estacionamento (P&R) na zona de Metzange. As obras serão, inclusive, subsidiadas pelo Estado luxemburguês e deverão estar concluídas antes do final deste ano.

A construção de um outro parque de estacionamento e o alargamento de outros espaços similares em zonas limítrofes de Thionville estão também a ser discutidos. Os planos deverão ser revelados em breve, afirmou a autarquia ao Contacto. Ainda em França, a região de Longwy deverá também ser beneficiada por um aumento de lugares de estacionamento.

Na Bélgica, a ideia da construção de parques de estacionamento ao longo da E411 (auto-estrada europeia que liga o Luxemburgo a Bruxelas) tem vindo a ganhar força nas últimas semanas. A associação Effet-Frontière pretende que os espaços e instalações junto à zona da antiga fronteira, em Sterpenich e Hondelange, sejam transformados em parques de estacionamento de forma a aliviar o grande fluxo de trânsito no centro da cidade de Arlon. Do lado alemão, por enquanto, não estão previstas grandes mudanças.

Transportes gratuitos a partir de 1 de março

A partir do dia 1 de março, o Grão-Ducado vai tornar-se o primeiro país do mundo a ter uma rede nacional de transportes públicos gratuita, que inclui autocarros, comboios e elétrico. A medida vai custar 41 milhões de euros ao Estado luxemburguês. O grande objetivo é o de incentivar o uso dos transportes públicos, aliviar o grande fluxo de trânsito e diminuir o uso de carros individuais, permitindo soluções de mobilidade mais amigas do ambiente.

O ministro dos Transportes, François Bausch, anunciou recentemente um pacote de novos investimentos nos caminhos de ferro e na mobilidade elétrica. Para os caminhos de ferro está previsto um investimento de 1,3 mil milhões de euros, entre 2019 e 2023. Ao mesmo tempo, a CFL comprometeu-se a investir 400 milhões de euros na aquisição de novos comboios entre 2021 e 2024.

François Bausch está confiante nas melhorias do sistema ferroviário já a partir de 2023/2024, após a conclusão das obras nas estações da capital e de Ettelbruck e da nova linha de Bettembourg. A renovação desta última está orçada em 300 milhões de euros. O governo está ainda a trabalhar no desenvolvimento de formas de carregamento mais rápido para os carros elétricos nas autoestradas e pontos de carga em casa ou nos locais de trabalho.

Outra das medidas em vista é acelerar a implantação de instalações que privilegiem fontes de energias renováveis, sobretudo a energia eólica, fotovoltaica, biomassa e geotérmica. No quadro do novo plano nacional integrado de energia, o executivo pretende mesmo um aumento do consumo de renováveis: de 11% em 2020 para entre os 23 e 25% em 2030.

