Luc Tapella. "5G no Luxemburgo até final de 2020"

Ana Patrícia CARDOSO O Diretor do Instituto de Regulação do Luxemburgo diz que até ao final do ano deverá haver 5G no Luxemburgo, sendo que a banda de 700 MHz deverá cobrir 50% do país até 2022 e 90% até 2024.

Em entrevista à RTL, na manhã desta segunda-feira, o Diretor do Instituto de Regulação do Luxemburgo mostrou-se confiante na introdução do 5G no país.

Tapella vê vantagens na utilização desta tecnologia e dá exemplos. "As ambulâncias interligadas poderão tornar-se realidade, reencaminhando a informação dos pacientes para máquinas e médicos nos hospitais com bastante antecedência antes da chegada", afirmou.

Cinco operadores incluindo o Post, Eltrona, Luxembourg Online, Orange e Proximus vão ajudar a criar as infraestruturas necessárias e as atuais antenas 4G podem ser reutilizadas para o efeito.

