A seleção luxemburguesa perdeu por 1-0 contra a Sérvia em casa. Para o selecionador Luc Holtz o desempenho dos seus jogadores "foi excecional" e reconhece que Portugal, o próximo adversário "é difícil". Veja as imagens da partida de ontem.

Luc Holtz elogia seleção numa derrota nada merecida para o Luxemburgo

A Sérvia venceu hoje por 1-0 no Luxemburgo e subiu à liderança do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, ultrapassando Portugal, que tem menos um jogo.

Um golo de Dusan Vlahovic, aos 68 minutos, bastou para a formação sérvia somar a quarta vitória em seis jogos, chegando aos 14 pontos, mais um do que Portugal, que hoje folgou e disputou até aqui apenas cinco partidas.

Para o selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, foi uma derrota difícil e nada merecida. "O nosso desempenho foi excecional. Os meus jogadores enfrentaram um adversário de classe mundial - que é a Sérvia - é impressionante. Apenas o resultado foi o errado", declarou no final da partida no novo estádio nacional citado pelo Luxemburger Wort.

O alentejano que pode estrear-se pela seleção do Luxemburgo contra Portugal Diogo Zambujo Pimentel pode fazer a estreia pelos ‘leões vermelhos’ já este sábado, contra a Sérvia, ou na próxima terça-feira, em Portugal.

Na próxima terça-feira, a seleção luxemburguesa viaja até ao Algarve para o confronto com a equipa das Quinas, no estádio de Faro.

“Sérvia e Portugal são, sem dúvida, os adversários mais difíceis do grupo”, admite Luc Holtz.

Veja os melhores momentos do jogo.

No outro jogo da ‘poule’, a República da Irlanda somou a primeira vitória, ao bater por 3-0 o Azerbaijão, na deslocação a Baku, e chegou aos cinco pontos, mais quatro que os azeris e menos um do que o Luxemburgo, que é terceiro. Na terça-feira os sérvios recebem o Azerbaijão, com a Irlanda a folgar.

