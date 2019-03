O antigo ministro da Justiça abandona o cargo de presidente do Conselho de Administração do grupo editorial que publica o diário Luxemburger Wort e o semanário Contacto.

Luc Frieden vai ser substituído na liderança do grupo Saint-Paul

O antigo ministro da Justiça abandona o cargo de presidente do Conselho de Administração do grupo editorial que publica o diário Luxemburger Wort e o semanário Contacto.

A demissão surge na sequência da nomeação governamental de Frieden como membro efeitvo da Câmara do Comércio, no início de março. Segundo a nota do grupo editorial, divulgada hoje, será efetiva a partir de 27 de março, altura em que se realiza a assembleia-geral do grupo.



Luc Frieden estava à frente do grupo desde 2016. Uma nomeação que chegou a ser criticada pela presidente do Conselho de Imprensa, Ines Kurschat, acusando o ex-ministro de Juncker de "tentar influenciar os jornalistas e os conteúdos redaccionais".



Francois Pauly é o novo presidente do Conselho de Administração do grupo Saint-Paul Luxembourg. Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

"Foi um grande prazer dirigir este grupo de comunicação", declarou, esta segunda-feira, Luc Frieden durante o conselho de administração. "O nosso produto de referência, o Luxembourg Wort mantém-se nos 160 mil leitores, de longe o primeiro diário do país e conseguimos lançar o primeiro jornal na internet em língua inglesa, Luxembourg Times. Temos uma equipa forte, motivada e competente, a situação financeira da empresa é sã, apesar de um ambiente em plena mutação devido à digitalização", declarou Luc Frieden.



O Conselho de Administração nomeou François Pauly para o lugar. O também presidente da Compagnie Financière La Luxembourgeoise era já administrador do grupo editorial Saint-Paul Luxembourg S.A.