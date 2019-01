Nem às eleições europeias, nem à liderança do CSV.

Luc Frieden não será candidato às eleições europeias

O antigo ministro das Finanças, o cristão-social Luc Frieden, não será candidato às eleições europeias. A informação é avançada pelo Luxemburger Wort e surge um dia depois de se saber que Frieden está na corrida à presidência da Câmara do Comércio.

Frieden terá decidido não se apresentar ao escrutínio de 26 de maio por “motivos profissionais”. Motivos esses que também não se prendem com questões partidárias. O antigo ministro também não está na corrida aos altos cargos do Partido Cristão Social (CVS), que elege uma nova liderança no congresso de 26 de janeiro.

Frieden preside atualmente aos conselhos de administração do banco BIL e do grupo Saint-Paul (detentor do jornal Contacto e acionista maioritário da Rádio Latina), tarefas nas quais quer focar-se, escreve o jornal Wort.

Na sexta-feira, o semanário Lëtzebuerg Land noticiou que Frieden poderá suceder a Michel Wurth na presidência da Câmara do Comércio.