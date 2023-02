As próximas eleições legislativas realizam-se a 8 de outubro.

Legislativas 2023

Luc Frieden é cabeça de lista nacional do CSV

Susy MARTINS As próximas eleições legislativas realizam-se a 8 de outubro.

É oficial. Luc Frieden é o cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV) às eleições legislativas do próximo dia 8 de outubro. O comité nacional do partido reuniu-se esta quarta-feira e aprovou, com 77 votos a favor e duas abstenções, a candidatura de Frieden. Uma candidatura que será formalmente concluída durante o congresso do partido que se realiza a 25 de março.

