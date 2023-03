O antigo ministro da Justiça é o cabeça de lista do CSV às legislativas.

Banca

Luc Frieden deixa presidência do Conselho de Administração do BIL

O Banco Internacional do Luxemburgo (BIL) anunciou que Luc Frieden se demitiu da presidência do conselho de administração da empresa. Uma decisão esperada, já que o antigo ministro da Justiça é o cabeça de lista do Partido Cristão-Social (CSV) às eleições legislativas de outubro.



Luc Frieden vai ser substituído provisoriamente por Jing Li, membro do Conselho de administração.

Nas legislativas de 2013, Luc Frieden foi eleito para o Parlamento, mas pouco tempo depois, com o CSV na bancada da oposição, trocou a política pela banca, assumindo o cargo de vice-presidente do conselho de administração do Deutsche Bank, em Londres.

Em 2016, Luc Frieden foi nomeado presidente do extinto grupo Saint Paul Luxembourg (agora Mediahuis Luxembourg), acionista maioritário da Rádio Latina e editor do semanário Contacto e do Luxemburger Wort, cargo que abandonou em 2019. Ainda em 2016, Luc Friden tinha assumido a presidência do banco BIL.

