O antigo governante estará de regresso à política.

Legislativas 2023

Luc Frieden apontado como cabeça de lista nacional do CSV

Susy MARTINS O antigo governante estará de regresso à política.

O ex-ministro das Finanças e da Justiça na era de Jean-Claude Juncker deverá ser cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV) nas eleições legislativas, do próximo dia 8 de outubro. Este é, segundo informação avançada pela RTL, o nome que vai ser apresentado no próximo comité nacional do CSV, marcado para o dia 1 de fevereiro.



Leia a notícia completa na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.