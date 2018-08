Luís Filipe Vieira foi internado e falha Benfica-Vitória Guimarães

O Ministério da Administração Interna do Luxemburgo diz que "não há legislação" para garantir a segurança nos lagos e zonas balneares do Grão-Ducado. As únicas regras dizem respeito à qualidade e salubridade da água, mas não contemplam a segurança dos banhistas. A informação surge depois de o Contacto ter questionado o ministro Dan Kersch sobre a segurança do lago de Remerschen, onde já morreram afogadas duas pessoas no espaço de um mês, incluindo o rapper português Puto G.