Em pequeno, Luis Osorio tinha um poster do futebolista português no quarto, quando Figo jogava pelo Real Madrid.

Luxemburgo 2 min.

Luís Figo pode vir a fazer parte da família real espanhola

Paula SANTOS FERREIRA Em pequeno, Luis Osorio tinha um poster do futebolista português no quarto, quando Figo jogava pelo Real Madrid.

Martina, a filha do meio de Luís Figo, de 17 anos, namora com um jovem aristocrata espanhol, Luis Osorio Suelves, que é neto da prima do rei emérito Juan Carlos.

Os pais de Luis Osorio, de 21 anos, os duques de Albuquerque, Blanca Suelves e Joannes Osorio, são presença assídua nas revistas cor-de-rosa e a sua avó é Vitoria Eugenia de Figueroa y Borbón.

Martina Figo Svedin e Luis Osorio namoram há cerca de cinco meses e os pais de ambos já se conhecem. Segundo conta a edição espanhola da revista Vanity Fair o jovem já está muito bem integrado na família de Luís Figo e Helen Svedin. O casal recorde-se tem mais duas filhas, Daniela, de 20 anos e Stella, de 14 anos. Além de estudar, Martina está a dar os primeiros passos no mundo da moda, na carreira de modelo, como a sua mãe.

Em pequeno, Luis Osorio era fã de Luís Figo, na altura jogava no Real de Madrid, e até tinha um poster dele no quarto, conta uma fonte citada pela revista portuguesa Nova Gente.

Recentemente, o jovem espanhol levou Martina ao casamento do seu primo Juan José Suelves Osorio com Beatriz Febres-Cordero Dorado. O matrimónio que se realizou em Tarragona, a 22 de junho, teve honras de reportagem da revista Hola. Em destaque na revista esteve também o casal de namorados Martina e Luis Osorio.

Se o namoro entre a filha de Figo e o jovem com sangue real ficar sério e terminar em casamento, o ex-futebolista português e a sua família passarão a fazer parte da família real espanhola, como noticia a imprensa daquele país.



Martina e Luis Osorio ter-se-ão conhecido no exclusivo Runnymede College de La Moraleja, que frequentam em Madrid, uma escola britânica privada que custa cerca de dez mil euros por ano, por aluno, refere a revista Vanity Fair no artigo que dedicou a Luis Osorio, por ocasião do seu 21º aniversário, intitulando-o ‘Namorado da filha de Luís Figo e amigo do jet set. Assim é, Luis Osorio, o filho de Blanca Suelves’.

O casal de namorados adora viajar e, por vezes, leva consigo a irmã de Martina, Stella, a benjamim da família, como aconteceu quando viajaram até à Croácia ou a Menorca. Viajar e montar a cavalo são duas das paixões do casal.