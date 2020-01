Franz Fayot, Paulette Lenert e Dan Kersch vão mesmo substituir Étienne Schneider no Governo.

LSAP confirma Fayot, Lenert e Kersch para o lugar de Étienne Schneider

Diana ALVES Franz Fayot, Paulette Lenert e Dan Kersch vão mesmo substituir Étienne Schneider no Governo.

Depois da anunciada saída de Schneider do Executivo, o conselho geral do LSAP esteve reunido na noite passada para analisar as propostas da direção do partido, que foram aprovadas com 87% dos votos, de acordo com um comunicado do grupo parlamentar dos socialistas enviado às redações.

Assim, como já tinha sido avançado, Franz Fayot, atual deputado e presidente dos socialistas, foi o nome escolhido para assumir a pasta da Economia, naquela que será a sua estreia no Governo. Além da Economia, Fayot fica também responsável pelo pelouro da Cooperação e Ação Humanitária, até aqui nas mãos de Paulette Lenert.

Isto porque, Lenert, por seu turno, herda de Schneider um dos grandes ministérios: o da Saúde, pasta que acumulará com as funções de ministra da Proteção dos Consumidores. Já Dan Kersch, atual ministro do Trabalho e do Desporto, sobe a número dois da coligação governamental, passando a ser também vice-primeiro-ministro.

Na reunião de ontem ficou também claro que Fayot deixará a presidência do LSAP, já que “a função de presidente do partido é incompatível com a função de membro do Governo”, pode ler-se no comunicado da bancada parlamentar dos socialistas. O nome do futuro líder do LSAP será anunciado no próximo congresso nacional do partido, cuja data será fixada em breve.

Étienne Schneider deixa o Executivo no próximo dia 4 de fevereiro, exatamente oito anos depois da sua estreia enquanto ministro.