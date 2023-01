LSAP apresenta cabeça de lista às legislativas a 20 de janeiro

É com esta votação clara e quase norte-coreana de 98,6" que o sucessor de Franz Fayot foi eleito para presidente do Partido Socialista Luxemburguês (LSAP). O deputado de 44 anos do círculo eleitoral do sul, que chega a presidente do partido no dia Internacional da Mulher, tendo revelado o seu desejo de dar às mulheres um lugar maior destaque na política e na sua organização.