Lorena. Walygator abre este sábado

O parque de diversões abre com três meses de atraso devido à crise do novo coronavírus e com regras de segurança: distância, máscaras e lavagem das mãos.

São praticamente três meses de atraso. O parque Walygator abre a temporada de verão este sábado, junto a Maizières-les-Metz e, no total, são 42 dias sem funcionar e entre 60 a 70 mil visitantes perdidos, de acordo com a RTL.

Durante este período, 98% do pessoal ficou em layoff, enquanto outros 2% se dedicaram à manutenção do espaço. "Estávamos quase prontos para a abertura a 10 de abril quando as medidas de contenção foram tomadas", explicou o diretor do Walygator, Laurent Muller, à RTL.



Foi um verdadeiro travão para o parque, orgulhoso de anunciar os 290 mil visitantes registados em 2019. Este inverno, o Walygator investiu 1 milhão de euros para algumas atrações como a Anaconda, o Cometa e o Monstro, três das principais atrações do parque.

O diretor do Walygator está convencido de que foram feitos todos os esforços em termos de protocolos de saúde para assegurar uma experiência "divertida, agradável e segura". Foram encomendados 1.000 litros de álcool gel para os 86 doseadores distribuídos por todo o parque.

