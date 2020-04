"Problema técnico" obriga os supermercados de Merl, Bonnevoie e Windhof a fechar portas dois dias consecutivos.

Lojas Cactus da capital só reabrem na sexta-feira

Esta quinta-feira, os supermercados Cactus de Merl, Bonnevoie e Windhof vão manter as portas encerradas "para trabalhos de manutenção".

A maior cadeia de supermercados do país viu-se obrigada a fechar as três lojas do centro da cidade do Luxemburgo logo na quarta-feira.

Sem especificar, a administração explica que as equipas de reparação foram chamadas "na sequência de um problema técnico na rede informática". Ao que tudo indica, a cadeia de supermercados foi vítima de um ataque pirata.

Na nota enviadas às redações, o grupo faz questão de sublinhar que as restantes lojas Cactus e Cactus Shoppi continuam a funcionar no horário normal.

