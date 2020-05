Está provado o regresso deste predador ao Grão-Ducado. Um macho que veio de Hanover até ao país, onde matou três ovelhas. Há novos dados sobre o animal.

Lobo percorreu 450 km para chegar ao Luxemburgo

No final de abril, um lobo matou três ovelhas em Niederanven. A certeza de que tinha sido este predador foi dada pelo resultado das análises feitas no Instituto Senckenberg, em Frankfurt.

Os vestígios de ADN e recolhas de outros elementos deixados nos animais mortos foram enviados para este instituto pelo Ministério do Ambiente do Luxemburgo para comprovar se, de facto, se tratava do regresso do lobo ao país. E, sim, tratava-se.

Desde então, nunca mais houve notícias da sua presença. Mas o instituto de Senckenberg continuou a investigação e agora revelou mais detalhes sobre o lobo Niederanven, como já é chamado.

Macho da matilha de Rodewald

O animal é um macho, nascido na Baixa Saxónia, e embora ainda "não tenha registo genético próprio, poderia ser atribuído ao par progenitor da chamada matilha de Rodewald, a norte de Hanover, com base no seu ADN", conta o comunicado do Ministério do Ambiente.

O documento conta também que este lobo "percorreu uma distância de, pelo menos, 450 quilómetros, na realidade provavelmente foi muito mais", até chegar ao Grão-Ducado.

Há duas semanas este instituto confirmou a presença de um lobo na região de Niederanven. Trata-se de um lobo oriundo da planície da Europa Central, cujo habitat se estende desde o Rio Vístula, no centro da Polónia, até à Baixa Saxónia.



Esta é a prova do regresso da espécie ao Grão-Ducado. Antes de 2017, o animal não era visto no Luxemburgo há mais de um século. Desde então já surgiu três vezes.

