Lobbying

Parlamento. Reuniões de deputados com grupos de pressão vão passar a ser registadas

Lei vai a votos na próxima semana e tem como objetivo tornar mais transparentes a relação entre deputados e os grupos organizados que defendem determinados interesses sociais ou económicos.

As reuniões de deputados com lobby, ou os chamados grupos de pressão ou de interesse, vão passar a ser registadas, no âmbito de novas regras de transparência que preveem que os funcionários eleitos prestem contas das reuniões que tiverem com representantes de determinado tipo de organismos e instituições.

A lei, que partiu de uma ideia lançada pelo Partido Pirata no final de 2019, vai a votos na próxima semana e colhe o apoio da comissão responsável, segundo refere a RTL.

A proposta que será apresentada daqui a uns dias vai mais longe que a ideia inicialmente lançada pelo deputado daquele partido, Sven Clement, e prevê que todas as organizações ou instituições que pretendam reunir-se com deputados tenham primeiro de se registar, num sistema de transparência.

De acordo com a estação, os deputados terão de fornecer uma apresentação geral dessas reuniões todos os meses.

A proposta legislativa prevê exceções para as reuniões com eurodeputados, sindicatos ou cidadãos a título individual.

