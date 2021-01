A decisão do Governo foi anunciada ontem em comunicado pelo laboratório e vai ter validade até janeiro de 2028.

LNS passa a laboratório de referência para infeções respiratórias agudas

Henrique DE BURGO A decisão do Governo foi anunciada ontem em comunicado pelo laboratório e vai ter validade até janeiro de 2028.

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) passa a ser o laboratório de referência do país para infeções respiratórias agudas nos próximos sete anos. A decisão do Governo foi anunciada ontem em comunicado pelo laboratório e vai ter validade até janeiro de 2028.

Segundo o chefe do departamento de microbiologia do LNS, Tamir Abdelrahman, este estatuto de laboratório nacional de referência vem consolidar as várias atividades que o departamento tem realizado nos últimos anos, em particular durante a pandemia covid-19.

Apesar de a maioria dos esforços estar centrada no problema da covid-19, os responsáveis garantem que estão também a implementar um programa de vigilância para todos os vírus respiratórios (ReViLux).

O novo laboratório nacional de referência vai ter como atividades principais a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico de ponta para implantação em laboratórios em todo o país, serviços de microbiologia clínica, de microbiologia de saúde pública e ainda atividades de formação e educação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.