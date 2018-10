Lis de Pina é o nome escolhido para ocupar o novo cargo de provedor escolar. Filha de pais portugueses (de Torres Vedras e Cascais), que chegaram ao Luxemburgo em 1964, Lis de Pina fez parte de uma lista de cinco candidatos ao cargo de “médiateur scolaire”, que vai combater o abandono escolar e intervir nas áreas de inclusão de alunos com dificuldades e integração escolar dos filhos de imigrantes.

Luxemburgo 3 min.

Lis de Pina é a provedora que vai prevenir o abandono escolar

Henrique DE BURGO A primeira provedora escolar é filha de portugueses no Luxemburgo, nasceu no país, tem 51 anos e é formada em Mediação, Direito e Ciências Políticas.

Lis de Pina é o nome escolhido para ocupar o novo cargo de provedor escolar. Filha de pais portugueses (de Torres Vedras e Cascais), que chegaram ao Luxemburgo em 1964, Lis de Pina fez parte de uma lista de cinco candidatos ao cargo de “médiateur scolaire”, que vai combater o abandono escolar e intervir nas áreas de inclusão de alunos com dificuldades e integração escolar dos filhos de imigrantes.

Quando soube que foi a escolhida, assume que ficou contente porque “era o que queria fazer”. “Foi uma lindíssima surpresa, estou contente e animada por poder fazer este trabalho (...) que é uma continuação lógica das minhas formações em Mediação, Direito e Ciências Políticas”, diz ao Contacto.

Depois de 20 anos a trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Conselho de Estado, Lis de Pina entrou em funções a 4 de setembro e foi oficinalmente apresentada na quinta-feira pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

Com cerca de um mês em funções a provedora tem já em mãos 12 processos: quatro pendentes, à espera de alguns procedimentos por parte dos “queixosos”, quatro relacionados com problemas de inclusão e o resto sobre casos de problemas de comunicação entre pais e escolas.

“É muito importante ver as coisas com um olhar exterior, ver se é um problema de comunicação, de cultura, ou se é um problema de estrutura, que o nosso sistema não pensou. (...) Muitas vezes, as famílias e a escola falam da mesma coisa, mas só que o fazem com palavras diferentes”, explica a provedora. Se o problema for de comunicação, o procedimento passa por aconselhar o serviço ou a escola visada na queixa e tentar chegar a uma solução amigável entre as partes em conflito. Se o problema for estrutural, o provedor faz recomendações ao ministro “para aumentar a qualidade do sistema de ensino nacional”. Em ambos os casos, “o trabalho do provedor é no sentido de defender os interesses da criança”, sublinha a lusodescendente.

Além da intervenção em casos de abandono escolar (que afeta sobretudo alunos portugueses, cabo-verdianos e italianos), de inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem e de integração dos alunos recém-chegados do estrangeiro, Lis de Pina vai também fiscalizar se a escola respeita as leis e se garante uma formação adequada aos alunos.

“O meu trabalho é dizer à escola que ’isto são as instruções da provedora escolar’ e que vai ter de as aplicar até ao dia tal e de acordo com o interesse da criança. (...) Também faço recomendações ao ministro: ’atenção há aqui um problema estrutural que não pensou para esta categoria de crianças ou de famílias’, para depois ver o que se pode remediar na lei e dar oportunidade aos filhos de imigrantes para conseguirem uma qualificação escolar”.

Se a escola visada não acatar as recomendações, a provedora poderá informar o Ministério da Educação. “Pode acontecer que a escola, por uma razão ou outra, talvez até legítima, não aplique essa decisão da provedora. A partir daí, a provedora informa o ministério, expondo o problema e dizendo como poderia ser resolvido. Depois, o ministro tomará as decisões que achar por bem”, explica Lis de Pina.

Quanto ao Ministério da Educação, este é obrigado a publicar no seu site de internet o relatório anual do provedor escolar (publicado entre março e maio de cada ano), com todas as respostas às recomendações do provedor. No fundo, o relatório acaba por ser um “meio de pressão” ao ministério para resolver os problemas que lhe chegam.

O recurso ao provedor pode ser feito por pais de alunos menores de idade, alunos com mais de 18 anos e agentes educativos, sempre de forma confidencial. Mas este recurso só é possível se o problema não for previamente resolvido através da intervenção do diretor de turma ou do diretor da escola.

O serviço de mediação escolar fica situado no edifício do Ministério da Educação (rue Aldringen, n° 29), na capital. A entrada fica na lateral do edifício. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações pelo tel. 247-65280 e na página de internet www.mediationscolaire.lu