Linhas de comboio fecham nas férias da Páscoa

Caminhos de Ferro Luxemburgueses alertam para as mudanças que aí vêm em diversos percursos, havendo autocarros alternativos.

Várias linhas de comboio vão estar fechadas durante as férias da Páscoa e haverá transporte alternativo com recurso a autocarros, de acordo com informações divulgadas pelos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL).



Assim, entre os próximos dias 4 e 23, as linhas 10 (Luxemburgo – Troisvierges – Gouvy), 30 (Luxemburgo – Wasserbillig ‒ Trier) e 50 (Luxemburgo ‒ Kleinbettingen ‒ Arlon) vão sofrer obras.



O troço entre Ettelbruck e Gouvy estará encerrado entre sábado (dia 6) e sexta-feira (dia 12). Na mesma linha, o percurso entre Luxemburgo, Ettelbruck e Diekirch vai estar fechado de sábado, dia 13 de abril, até segunda-feira, dia 22.

Por outro lado, no fim de semana de 6 e 7 de abril estará encerrado o percurso entre Ettelbruck e Diekirch.

De 6 a 22 de abril fecha o troço entre a cidade do Luxemburgo e Trier, relativo à linha 30.



Finalmente, toda a circulação na linha 50 estará encerrada de sábado, dia 20, a segunda-feira, dia 22.



Mais informações podem ser consultadas no site dos CFL (www.cfl.lu).



