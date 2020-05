Com um registo de 250 a 1.700 chamadas por dia, a 'hotline" vai reduzir o horário de funcionamento. Passa a estar disponível das 8h às 16h, de segunda a sexta.

Linha telefónica dedicada à covid-19 atende até 1.700 chamadas por dia

Susy MARTINS Com um registo de 250 a 1.700 chamadas por dia, a 'hotline" vai reduzir o horário de funcionamento. Passa a estar disponível das 8h às 16h, de segunda a sexta.

A linha telefónica 8002 8080, especialmente criada pelo Governo para responder a dúvidas sobre a covid-19, recebeu, até à data, mais de 66.000 chamadas. Há registo de entre 250 e 1.700 chamadas por dia, adianta o Ministério da Saúde, em comunicado.

Fica-se assim a saber que 80% das chamadas para a ‘hotline’ eram relacionadas com a doença provocada pelo novo coronavírus. Já 14% das dúvidas estavam relacionadas com a crise económica e os apoios do Estado. Por outro lado, 4% das pessoas precisavam de apoio psicológico.

A linha de apoio foi lançada no dia 2 de março e continua a ser coordenada pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). A linha funciona enquanto intermediário entre as autoridades e a população, respondendo às dúvidas relacionadas com a crise sanitária. Ao mesmo tempo também alivia a central de emergência 112, que era confrontada com estas chamadas não urgentes.

A partir da próxima semana, a ‘hotline’ terá novos horários de funcionamento. As pessoas poderão ligar para lá de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 16h00.

O Ministério da Saúde informa ainda que as chamadas “maisons médicales”, que suspenderam os seus serviços à noite e durante o fim de semana no início da crise sanitária, vão reabrir a partir de meados do maio.



