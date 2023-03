A vida dos passageiros transfronteiriços não vai ficar mais fácil este fim de semana.

Comboios

Linha Metz-Luxemburgo continua com perturbações

Redação A vida dos passageiros transfronteiriços não vai ficar mais fácil este fim de semana.

(com AFP) - O tráfego ferroviário entre Metz e o Luxemburgo voltará a ser gravemente condicionado este fim de semana. Por um lado, os Caminhos-de-Ferro Luxembugueses (CFL) estabeleceram um bloqueio em Bettembourg no sábado e domingo devido a obras na linha 60, pelo que a circulação entre Bettembourg e Volmerange-les-Mines será feita em autocarros de substituição. Por outro lado, o movimento social em França contra o aumento da idade da reforma continua a afetar significativamente o funcionamento desta linha.



Assim, no sábado haverá apenas oito comboios em cada sentido no troço Metz-Luxemburgo. Os horários podem ser consultados no site do TER Grand Est. O horário para domingo ainda não foi publicado. Note-se que o tráfego ferroviário será normal na linha Longwy-Luxemburgo



Fotos. França a arder após aprovação da reforma de pensões A reforma de pensões foi aprovada na quinta-feira e o grito de protesto da população francesa fez-se ouvir nas várias manifestações e confrontos que eclodiram durante a noite.

Situação não dá sinais de melhorar

A situação não deverá melhorar para os trabalhadores transfronteiriços na próxima semana. De facto, esta sexta-feira, os quatro sindicatos representativos da ferroviária francesa SNCF apelaram à "manutenção da greve" que começou a 7 de março e encorajou os trabalhadores "a tomarem medidas massivas na quinta-feira 23 de março" para se oporem à reforma das pensões.

Os CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail e CFDT-Cheminots apelam também aos trabalhadores ferroviários que "multipliquem as ações e iniciativas conjuntas a partir deste fim de semana em todos os territórios", após o acionamento do artigo 49.3 da constituição decidido na quinta-feira. Este permitiu ao governo aprovar a nova lei sem consultar a Assembleia Nacional, e que foi considerado como "mais um manguito para o movimento social".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.