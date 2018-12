O projeto do elétrico de alta velocidade entre a cidade de Esch-sur-Alzette e a capital vai mesmo avançar com o novo Governo.

Linha de elétrico de alta velocidade entre Esch e capital vai avançar com novo Governo

"O projeto de elétrico rápido entre o Luxemburgo e Esch-sur-Alzette será integrado em todas as projetos rodoviários abrangidos pelo seu percurso", pode-se ler no acordo de coligação do próximo Governo, um documento de 246 páginas divulgado esta segunda-feira.



O futuro elétrico deverá ter capacidade para transportar entre 20 mil a 30 mil passageiros por dia a uma velocidade de até 100 quilómetros por hora, conforme divulgado no mês de junho pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch. O projeto prevê a ligação entre as duas maiores cidades do país a partir de 2035, numa linha construída ao longo da autoestrada A4.

Foto: Pierre Matgé

Outra medida anunciada, e relacionada com o elétrico, é o projeto de extensão da linha "aeroporto do Findel - Cloche d'Or" (prevista estar pronta até 2021/2022). As extensões previstas vão ter como destino Hollerich, Centro Hospitalar de Luxemburgo (em Strassen), Findel e Kuebebierg (em Weimerskirch).



O próximo Governo de coligação prevê ainda estudar "as soluções mais adequadas em termos de meios de transporte [elétrico] em direção a Munsbach, Echternach (via Junglinster) e Tossebierg ou entre Dudelange e Bettembourg durante a elaboração do plano nacional de mobilidade".