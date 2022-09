Este domingo, será inaugurado um novo troço do tram do Luxemburgo - 1,2 km entre a estação da Gare e o Liceu Bonnevoie. Recorde como foi a entrada em funcionamento das estações anteriores e quais poderão ser as futuras extensões.

Linha de Bonnevoie inaugurada este domingo. Recorde a evolução do tram no Luxemburgo

Pascal MITTELBERGER Este domingo, será inaugurado um novo troço do tram do Luxemburgo - 1,2 km entre a estação da Gare e o Liceu Bonnevoie. Recorde como foi a entrada em funcionamento das estações anteriores e quais poderão ser as futuras extensões.

A construção da linha do tram da capital tem sido tudo menos delicada. A ideia surgiu nas décadas de 1980 e 1990, mas só se concretizou em 2017, com a abertura da primeira linha em Kirchberg. Entretanto, houve voltas e reviravoltas políticas e controvérsias. Análise sobre o que já foi alcançado e o que ainda está por fazer.

10 de dezembro de 2017: tram em Kirchberg

Nesse domingo, a neve caiu fortemente no planalto de Kirchberg. Não o suficiente para amortecer o entusiasmo do Grão-Duque, da sua esposa, do primeiro-ministro Xavier Bettel e dos seus ministros. Este 10 de dezembro de 2017 é um grande dia para a capital, e uma pequena revolução na forma como as pessoas viajam.

Naquele dia, o tram regressava ao Luxemburgo, depois daquele que ali funcionava em meados do século XX. Contudo, não está no centro da cidade como o Stater Tram: esta primeira linha apenas atravessa Kirchberg de uma ponta à outra, de Pfaffenthal à Luxexpo, na avenida John F. Kennedy. Além disso, a sede do Luxtram, o Tramsschapp, e a estação de comboios ainda estão localizados.

No mesmo dia, foram abertas as estações ferroviárias de Howald e Pfaffenthal-Kirchberg e o funicular.

27 de julho de 2018: rumo à Place de l'Etoile

A partir do Verão de 2018, as carruagens já não circularão apenas de e para o planalto de Kirchberg. A 27 de julho, foi inaugurada uma extensão da primeira linha da rede, conhecida como Linha A e agora completa.

Os trabalhos começaram ao mesmo tempo que o segmento inicial no planalto de Kirchberg, mas demoraram mais tempo. Em particular porque foi necessário atravessar o vale de Alzette, em Pfaffenthal, através da Ponte Vermelha. Isto foi feito em maio de 2018.

Com esta extensão, estão também a ser abertas três novas estações: Théâtre, Faïencerie e Place de l'Etoile. Isto significa que o tram está realmente a entrar no centro da cidade.

13 de dezembro de 2020: tram chega à estação da Gare

No meio da pandemia de covid-19, foi inaugurada a Linha B do tram do Luxemburgo. Dois anos após a sua entrada em serviço no planalto de Kirchberg, as carruagens correm agora para a estação central.

O novo troço de 7 km liga a Place de l'Etoile à estação via Avenue Emile-Reuter, Boulevard Royal, a Ponte Adolphe e a Avenue de la Liberté. Existem quatro estações ao longo desta rota: Hamilius, Place de Metz, Place de Paris e Gare Centrale, o novo terminal da linha no sul.

No centro da cidade, as carruagens do tram substituem os 1.700 autocarros que passam todos os dias.

11 de setembro de 2022: olá Bonnevoie

Este domingo, 11 de setembro, a estação da Gare deixará de ser o terminal do tram. A rede está a ser expandida com uma nova linha e para uma nova parte da capital: Bonnevoie.

A inauguração deste segmento de 1,2 km está agendada para o final da manhã. Os trabalhos começaram em abril de 2021, e tanto o calendário como os custos foram respeitados. E isto apesar de um revés este Verão, com uma controvérsia sobre a falta de vegetação na Kyiv Boulevard, onde os comboios circulam.

Duas estações completam a rede: Dernier Sol e Lycée Bonnevoie. Atualmente, 72 mil passageiros utilizam o tram todos os dias no Luxemburgo. Com esta extensão, o operador Luxtram espera atingir a marca de 80 mil.

Fim de 2024: do Findel ao Estádio do Luxemburgo

A fim de finalizar o traçado da linha tal como inicialmente concebido, dois troços ainda precisam de ser postos em serviço. A data do final de 2024 é anunciada para a entrada em funcionamento.

A primeira linha ligará Bonnevoie ao Estádio do Luxemburgo em Gasperich, onde está em construção um grande intercâmbio multimodal. Os trabalhos deverão começar a 19 de setembro, inicialmente entre o Liceu Vauban e o estádio, utilizando a ponte em forma de Y, também em construção, sobre a auto-estrada A3.

Os trabalhos na outra parte da linha, desde o Liceu Vauban até Bonnevoie, terão início no final de 2022 ou no início de 2023. Já é sabido que nesta linha, devido a uma disputa legal sobre a terra, o tram correrá inicialmente numa única via ao longo de uma distância de 500 m.

O percurso completo do tram. Imagem: Luxtram

No outro extremo da linha, será construído o troço entre a Luxexpo e o aeroporto de Findel. Os trabalhos já começaram numa ponte sobre a auto-estrada A1.

Com estas duas extensões planeadas para o final de 2024, o tram deverá então percorrer 16 km desde o Findel até Gasperich. E assim cumprir o objetivo desejado por André Van der Marck, que o chefe da Luxtram recordou na sexta-feira de manhã na rádio 100,7: "Conceber uma rede moderna, atrativa e extremamente eficiente".

O que se segue? Mais projetos

Outros projetos estão ainda na agenda do ministério e do Luxtram. Por exemplo, uma ligação entre o Glacis e o centro da cidade através da Avenue de la Porte-Neuve, ao lado do parque Kinnekswiss, e não através do parque, tranquilizou André Van der Marck.

Existe também a ligação rápida a Esch-sur-Alzette, que faz parte do plano de mobilidade do governo de 2035. Mas, para já, há a inauguração em Bonnevoie este domingo.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort)

