Linha Aberta. “Um salário de 2.500 euros para três pessoas. 1.400 vão para a renda”

Diana ALVES O Grão-Ducado está mais pobre.

A taxa de risco de pobreza está a aumentar no Luxemburgo. Cresceu cerca de um ponto percentual num ano, rondando agora os 19% da população total.



No seu relatório anual “Trabalho e Coesão Social”, o Instituto Nacional de Estatística (Statec) revela também que o problema atinge cerca de 30% dos portugueses residentes no país. É a nacionalidade mais afetada.

No Linha Aberta desta quinta-feira, debatemos o tema da pobreza no país. Mafalda Afonso, uma das participantes, vive num agregado familiar de três pessoas, com apenas um ordenado – o do marido. O sistema de indexação é a única esperança de ver esse rendimento aumentar. São 2.500 euros para três pessoas. E 1.400 vão para a renda da casa.

A escalada dos preços dos combustíveis foi um dos temas abordados por vários ouvintes. Luís Ramos contou que hoje em dia paga o dobro do que aquilo que costumava gastar em combustível, e o carro é o mesmo.

O Linha Aberta é o programa de opinião da Rádio Latina. A próxima edição está marcada para o dia 10 de novembro, entre as 11h30 e as 12h.





