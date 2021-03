Ainda assim, não há acordo.

Limpezas. OGBL fala em “diálogo positivo e aberto” e diz-se mais otimista

Diana ALVES Ainda assim, não há acordo.

Foi um diálogo positivo e aberto. É assim que a sindicalista Estelle Winter, da OGBL, resume o encontro de ontem entre os sindicatos e a Federação das Empresas de Limpeza (FEN, na sigla em francês) sobre a renovação do contrato coletivo dos cerca de 11.200 trabalhadores do setor. A reunião não terminou com um acordo, mas, segundo Winter, houve "avanços" e a federação "ouviu" o que os sindicatos tinham a dizer.

Em declarações à Rádio Latina, a sindicalista adiantou que o encontro serviu, essencialmente, para os sindicatos lembrarem a federação das suas duas exigências: dois dias de férias suplementares para todos os trabalhadores do setor, independentemente dos anos de experiência, e um prémio único de 500 euros. As centrais sindicais frisaram também que o que está em causa são apenas duas de 19 reivindicações iniciais.

A FEN tem agora uma reunião interna marcada para a próxima semana para discutir o assunto, voltando a sentar-se à mesa das negociações, com os sindicatos, na semana seguinte. E há esperança que, dessa reunião – prevista então para a semana de 22 de março – possam sair boas notícias.

Recorde-se que o impasse em torno da renovação da convenção coletiva de trabalho do setor dura há mais de um ano. A federação tem recusado ceder às reivindicações dos sindicatos.

A situação levou as duas maiores centrais sindicais do país, OGBL e LCGB, a sair à rua, em protesto, na tarde desta quinta-feira. Segundo Estelle Winter, a ação sindical conjunta reuniu várias dezenas de pessoas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.