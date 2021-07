Até a situação estar completamente resolvida, continuam a circular autocarros entre o Luxemburgo e Bettembourg e a capital e Thionville.

Ligação ferroviária

Luxemburgo. Circulação de comboios "parcialmente restabelecida"

Ana Patrícia CARDOSO

A semana não começou da melhor maneira para quem tem de se deslocar para o trabalho de comboio de/para o Luxemburgo.

Uma "rutura das catenárias de Berchem", segundo a CFL, causou perturbações na circulação ferroviária entre a capital do Luxemburgo e Bettembourg, bem como nas ligações com França.



De acordo com a CFL, a circulação está "parcialmente restaurada", no início da tarde, mas continuam a circular os autocarros entre Luxemburgo e Bettembourg (em ambos os sentidos) e entre Luxemburgo e Thionville (em ambos os sentidos).

As informações atualizadas sobre os horários na rede do Luxemburgo podem consultadas no site oficial da CFL e/ou na aplicação móvel.





