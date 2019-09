Ligações ferroviárias afetadas em várias linhas este Outono

Nos últimos anos, uma professora natural de Covas do Barroso, no concelho de Chaves, emigrada em Inglaterra, trocou os livros de português e inglês pelo Mining Journal, os relatórios do mercado do lítio e as atas de conferências internacionais sobre mineração. Catarina Scarrott, mãe de duas crianças de 2 e 7 anos, bate-se apaixonadamente em defesa da terra onde a sua família vive há mais de dez gerações. A terra a que gostava um dia de regressar. A terra que a empresa britânia Savannah Resources quer esventrar para extrair, alegadamente, as maiores reservas de lítio da Europa.