Liga Europa: Sporting recebe Qarabag a pensar na vitória

O Sporting defronta os azeris do Qarabag esta quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio de Alvalade, em jogo do Grupo E da Liga Europa. Os 'leões' querem entrar na prova com uma vitória, num grupo que conta ainda com

O treinador do Sporting, José Peseiro, convocou 21 futebolistas para a receção dos ‘leões’ ao Qarabag, no arranque da fase de grupos da Liga Europa, numa lista onde se destacam as ausências de Viviano e Bas Dost.

O guarda-redes italiano continua de fora das opções de Peseiro, enquanto o avançado holandês ainda está a contas com uma lesão.

Nani, ‘capitão’ dos ‘verdes e brancos,’ recuperou e integra o lote de convocados que inclui o médio Miguel Luís, da equipa sub-23.





Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano.

- Defesas: Mathieu, Coates, André Pinto, Jefferson, Ristovski e Bruno Gaspar.

- Médios: Petrovic, Battaglia, Acuña, Miguel Luís, Bruno Fernandes e Gudelj.

- Avançados: Nani, Jovane Cabral, Montero, Raphinha, Carlos Mané e Diaby.

