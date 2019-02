Os encontros desta terça-feira Liverpool - Bayern Munique e Barcelona - Lyon, referentes aos oitavos de final da Liga dos Campeões, terminaram empatados sem que quarquer das equipas conseguisse marcar um golo.

Liga dos Campeões. Liverpool - Bayern e Lyon - Barcelona terminam empatados a zero

Desta forma, os encontros da segunda mão, a disputar dentro de duas semanas em Barcelona e em Munique, respetivamente, vão ser decisivos para a passagem às meias finais da prova.

Lionel Messi ficou em branco em Lyon. Foto: AFP

Em Lyon, o jogo não teve grande história no primeiro tempo, com a formação catalã a dominar durante praticamente toda a segunda parte, mas sem efeitos práticos devido à grande atuação do guarda-redes internacional português, Anthony Lopes, na baliza da equipa francesa. Destaque, ainda, para a presença de Nelson Semedo durante os noventa minutos na formação do Barcelona.

Em Liverpool, o jogo teve grande intensidade, mas com poucas ocasiões de golo. A formação inglesa jogou melhor e teve o sinal 'mais' durante grande parte do encontro, mas o nulo leva a decisão para o jogo a disputar na Allianz Arena, em Munique, a 13 de março.



