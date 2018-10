O Luxemburgo perdeu esta sexta-feira na Bielorrússia por uma bola a zero em jogo do Grupo 2 da divisão D da Liga das Nações e cedeu a liderança ao seu adversário. Os 'leões vermelhos' sofreram a sua primeira derrota na prova e passaram agora para o segundo lugar por troca com os bielorrússos.

Liga das Nações: Luxemburgo perde na Bielorrússia

O Luxemburgo perdeu esta sexta-feira na Bielorrússia por uma bola a zero em jogo do Grupo 2 da divisão D da Liga das Nações e cedeu a liderança ao seu adversário. Os 'leões vermelhos' sofreram a sua primeira derrota na prova e passaram agora para o segundo lugar por troca com os bielorrússos.

O golo solitário apontado por Saroka aos 43 minutos do primeiro tempo deitou por terra as intenções da formação luxemburguesa sair com pontos de Minsk e conservar a liderança.

Apesar das substituições operadas na segunda parte por Luc Holtz, o Luxemburgo nunca conseguiu incomodar verdadeiramente o último reduto da Bielorrússia que poderia mesmo ter aumentado o marcador por várias vezes.

Depois da terceira jornada disputada, a Bielorrússia comanda o grupo com sete pontos, mais um que a formação Grã-ducal, com 6. Em terceiro lugar está a Moldávia que hoje derrotou por 2-0 São Marino que ocupa a última posição com zero pontos.

A seleção grã-ducal defronta na próxima segunda-feira a congénere de São Marino no estádio Josy Barthel, a partir das 20h45.



Bielorrússia - Luxembourg 1-0

Dinamo Stadium em Minsk. Cerca de 12.000 espetadores. Arbitragem de d'Ali Palabiyik, assistido por Serkan Olguncan e Serkan Cimen, da Turquia. Ao intervalo: 1-0.

Golo: 1-0 Saroka (43e)

Cantos: 3 (1+2) para a Bielorrússia: 6 (0+6) para o Luxemburgo.

Cartões amarelos: Volodko (66'), Maevski (72') para a Bielorrússia ; Turpel (68'), Jans (72'), Sinani (82') para o Luxembourg.

BIELORÚSSIA (4-1-4-1): Gorbunov; Polyakov, Martynovich (cap.), Sivakov, Volodko; Maevski; Nekhaychik, Dragun (81' Korzun), Putilo (75' Kendysh), Stasevich; Saroka (87' Laptev).

Suplentes não utilizados: Chernik, Gutor; Burko, Politevich, Kovalev, Signevich, Kislyak, Rios et Skavysh.

Selecionador: Igor Kriushenko.

LUXEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans (cap.), Chanot, Malget (46' Mahmutovic), Carlson; Martins, Philipps; O. Thill (56' Rodrigues), Sinani, Turpel (73' Daniel da Mota); Joachim.

Suplentes não utilizados: Schon, Kips; Jänisch, Bohnert, Gerson, Barreiro, Mutsch, V. Thill et Deville.

Selecionador: Luc Holtz.