Liga BGL. Pétange quer consolidar liderança, na receção ao Progrès

Avelino GOMES DA ROSA

O líder Titus Pétange recebe no domingo o segundo classificado Progrès Niederkorn, no jogo grande da 13ª jornada da Liga BGL.

O Pétange, treinado pelo português Carlos Fangueiro, está a fazer um grande campeonato, apesar de ter um orçamento inferior ao dos habituais candidatos ao título. Nesta altura soma 31 pontos, ou seja mais quatro do que o seu próximo adversário.

Por seu lado, o Fola, terceiro classificado, com 26 pontos, tem uma deslocação difícil, até Mondorf.

A grande surpresa, pela negativa, é o desempenho do campeão nacional F91 Dudelange, ainda envolvido na Liga Europa, que já está a 14 pontos do líder e joga no domingo no reduto do Etzella.

Programa completo

Sábado:

Jeunesse – Hostert (18:30)

Domingo:

Strassen – Rosport (15:00)

Pétange – Progrès (16:00)

Etzella – Dudelange (16:00)

Differdange – Rodange (16:00)

Mondorf – Fola (16:00)

Segunda-feira: