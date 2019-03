F91 Dudelange e Fola defrontram-se domingo, às 16h, no estádio Jos Nosbaum, no jogo grande da 15a jornada da Liga BGL. O Angolano Stélvio Cruz, do F91, e lusodescendente Cédric Sacras, do Fola, fazem a antevisão do clássico.

Luxemburgo 2 min.

Liga BGL: F91 Dudelange – Fola, o jogo a não perder este domingo

Álvaro Cruz F91 Dudelange e Fola defrontram-se domingo, às 16h, no estádio Jos Nosbaum, no jogo grande da 15a jornada da Liga BGL. O Angolano Stélvio Cruz, do F91, e lusodescendente Cédric Sacras, do Fola, fazem a antevisão do clássico.

“Vai ser um grande jogo de futebol entre dois dos principais candidatos ao título e embora o Fola mereça todo o nosso respeito, acredito que o Dudelange vai ganhar”, sintetiza Stélvio Cruz. E o médio defensivo e do campeão em título, reforça: “Estamos completamente focados na revalidação do campeonato e na conquista da Taça do Luxemburgo e não nos vamos desviar dos nossos objetivos”, vinca.

Mas o Dudelange terá pela frente um Fola forte e bastante motivado. Os comandados de Jeff Strasser vêm de uma impressionante série de oito vitórias consecutivas na Liga BGL que lhe garantiram a liderança da prova, ‘roubada’ à rival Jeunesse na última jornada.

Cédric Sacras, defesa lusodescendente da formação de Esch-sur-Alzette, é o espelho dessa confiança e sublinha as intenções da sua equipa para o ‘choque’ de domingo: “Estamos num grande momento de forma e vamos a Dudelange para conquistar os três pontos. Os nossos níveis de confiança são máximos, individual e coletivamente. Estamos conscientes do poderio que o Dudelange possui, mas a nossa ambição é vencer”, garante.

Afastado da Liga Europa, o F91 Dudelange pode agora consagrar-se unicamente às competições internas, facto que Stélvio Cruz considera “fundamental” para que a equipa possa estabilizar: “Na primeira volta perdemos alguns pontos que não esperávamos, devido à sobrecarga dos jogos internacionais, mas agora as coisas voltaram ao normal”, assegura o internacional angolano.

“A nossa preparação no estágio em Espanha foi muito boa. O trabalho realizado elevou os índices físicos e motivacionais da equipa e isso notou-se na facilidade com que ganhamos, no domingo, em Differdange. A experiência na Liga Europa tornou-nos mais fortes em todos as aspetos. Por isso, acredito que nesta segunda volta vamos confirmar essa superioridade contra todos os nossos adversários”, avisa Stélvio.

Cédric reconhece, também, o valor do adversário, mas lembra que o encontro vai decidir-se nos pequenos detalhes. “Conhecemos o Dudelange da mesma forma que eles nos conhecem. Têm jogadores de reconhecida qualidade, que podem desequilibrar o jogo a qualquer momento, mas nós também possuimos individualidades de classe. Vai ser um jogo muito equilibrado e táctico. Acredito que os pequenos detalhes vão ser determinantes no resultado. Tenho um ‘feeling’ especial de que os nossos avançados, que atravessam uma forma extraordinária, vão marcar em Dudelange.”, revela com um sorriso.

Marcador de um dos golos na goleada (4-0) do F91 em Differdange, Stélvio Cruz mostrou a intenção de voltar a fazer o gosto ao pé e prognosticou uma vitória do Dudelange por 2-0, resultado idêntico vaticinado por Cédric Sacras, desta vez a favor do Fola.

O tira-teimas está marcado para as 16h de Domingo.